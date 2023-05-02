В Новосибирской области нашли первые грибы

пока грибы еще очень маленькие. Фото: Сергей Григорьев.

Новосибирец Сергей Григорьев нашел первые в этом году сморчки в Искитимском районе. Он объявил открытым грибной сезон-2023.

— После трудовых суток на полчасика заглянул на свою заветную грядку. Надежда встретить что-то из грибного царства была ничтожно мала. Но пока своими глазами не увидишь, не успокоишься. Шапочки выскочили на небольшой возвышенности, хорошо прогретой солнцем. В глуби леса ещё всё тоскливо, местами лежит снег, — написал Сергей в группе «Грибная Академия».

По словам мужчины, больше грибов должно появиться в конце этой недели.

Напомним, в прошлом году сморчки появились в конце апреля. Обычно сезон этих грибов начинается на майских праздников, но из-за холодов может наступить позднее.

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