10 вузов Новосибирской области попали в число лучших России. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Десять вузов Новосибирской области попали в список лучших по России. Информацию предоставили молодежное направление и служба исследований hh.ru во вторник, 2 мая.

По данным исследователей, лучшими стали 405 вузов. При выборе эксперты учитывали их популярность в регионе, а также то, насколько выпускники востребованы у работодателей. Принимался во внимание и уровень зарплат выпускников.

В список попали 10 вузов НСО. А два из них вошли в топ-100. Речь о НГТУ, он на 40 месте. А также о НГУ. Он занял 91 место. По востребованности выпускников у работодателей лидируют (СибУПК) с 16,3 балла, а также «НИНХ» (НГУЭУ). У вуза 14 баллов.

– По зарплатным ожиданиям лидируют выпускники Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) – они в среднем, рассчитывают на зарплату в 50 тыс.руб, – уточнили эксперты.

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