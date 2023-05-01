Новосибирский застройщик получил условный срок за ущерб дольщикам в 200 млн

Застройщик из Новосибирска, причинивший ущерб дольщикам в 200 миллионов рублей, получил условный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застройщик из Новосибирска, причинивший ущерб дольщикам в 200 миллионов рублей, получил условный срок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Мужчину обвиняют в злоупотреблении полномочиями при возведении объекта в рабочем поселке Краснообск. Выяснилось, что в сентябре 2016 года директор стройкомпании незаконно признал каркас строящегося многоквартирного дома подлежащим сносу. По его указанию рабочие демонтировали постройку. На освободившемся месте собирались возвести новое 24-х этажное здание.

− В дальнейшем мужчина планировал реализовать квартиры и полученный таким образом доход обратить в свою пользу. Впоследствии на месте демонтированных конструкций злоумышленник дом не построил, причинив тем самым тяжкие последствия для участников долевого строительства в виде неполученных квартир и административных помещений, − рассказали в МВД.

Следствие установило 24 потерпевших. На имущество обвиняемого наложили арест.

В итоге Ленинский районный суд назначил застройщику наказание в виде одного года шести месяцев условно. Приговор в законную силу еще не вступил.

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