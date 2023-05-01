Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил профсоюзы с Первомаем

Губернатор Андрей Травников произнес торжественную речь со сцены Дворца культуры железнодорожников. Фото: правительство НСО

В понедельник, 1 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников произнес торжественную речь со сцены Дворца культуры железнодорожников. Он поздравил местные профсоюзы с Первомаем, сообщили в региональном правительстве.

− Первомай – очень показательный праздник для Новосибирской области. У нас отличные традиции – это и социальное партнерство, действительно многолетний конструктивный диалог, когда мы находим правильное решение, это и символичное празднование 1 мая, − произнес глава региона на митинг-концерте.

Андрей Травников напомнил, что три года назад Новосибирск был удостоен звания «Город трудовой доблести». По словам губернатора, вклад в это внесли жители городов и сел НСО.

Глава региона подчеркнул – хотелось бы сделать все возможное для того, чтобы звание «Город трудовой доблести» воспринималось не только как заслуга ушедших поколений, но и как вклад ныне живущих новосибирцев.

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