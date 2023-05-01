Новосибирцам назвали самый густонаселенный район города

В Новосибирске назван самый густонаселенный район города. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске назван самый густонаселенный район города. Этот статус достался Ленинскому району.

Как ранее сообщили в мэрии Новосибирска, в нем зарегистрировано около 303 тысяч человек. Следом идет Октябрьский район – там проживает 234 тысячи жителей. Тройку лидеров замыкает Калининский район − 200 тысяч жителей.

Меньше всего людей в Железнодорожном районе − 65 тысяч. В общей сложности в столице Сибири проживает более 1,6 миллиона человек.

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