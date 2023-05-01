Массовая первомайская демонстрация в Новосибирске прошла под снегом

В понедельник, 1 мая, в Новосибирске прошла массовая первомайская демонстрация. Фото: Анатолий Локоть
В понедельник, 1 мая, в Новосибирске прошла массовая первомайская демонстрация. Местные жители с красными флагами, лозунгами и воздушными шарами шли по улицам под снегом.
Непогода не испугала местных жителей. Фотографии с мероприятия в своем телеграм-канале опубликовал мэр Анатолий Локоть.
Градоначальник сообщил, что демонстрация прошла по аллее Красного проспекта. Сам митинг состоялся в Первомайском сквере.
Местные жители с красными флагами, лозунгами и воздушными шарами шли по улицам под снегом. Фото: Анатолий Локоть
− Мы возрождаем традиции проведения красного Первомая после нескольких лет вынужденной паузы, вызванной пандемийными ограничениями, − написал Анатолий Локоть.
Мэр Новосибирска отметил важность и актуальность данного мероприятия, сплочающего народ и подчеркивающего важность защиты интересов Родины.
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