Массовая первомайская демонстрация в Новосибирске прошла под снегом

В понедельник, 1 мая, в Новосибирске прошла массовая первомайская демонстрация. Фото: Анатолий Локоть

В понедельник, 1 мая, в Новосибирске прошла массовая первомайская демонстрация. Местные жители с красными флагами, лозунгами и воздушными шарами шли по улицам под снегом.

Непогода не испугала местных жителей. Фотографии с мероприятия в своем телеграм-канале опубликовал мэр Анатолий Локоть.

Градоначальник сообщил, что демонстрация прошла по аллее Красного проспекта. Сам митинг состоялся в Первомайском сквере.

Местные жители с красными флагами, лозунгами и воздушными шарами шли по улицам под снегом. Фото: Анатолий Локоть

− Мы возрождаем традиции проведения красного Первомая после нескольких лет вынужденной паузы, вызванной пандемийными ограничениями, − написал Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска отметил важность и актуальность данного мероприятия, сплочающего народ и подчеркивающего важность защиты интересов Родины.

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