«Тушила огонь, вооружившись самодельным веником»: жительница Академгородка сама тушила горящую траву

Трава горела в области. Фото: t.me/mpr_nso

Жительница Академгородка сама тушила горящую траву. Женщина проезжала мимо и увидела огонь.

- Она ехала мимо села Морозово. Женщина принялась тушить огонь, вооружившись самодельным веником из веток, - рассказали в Минприроды НСО. - Даже по приезде наших специалистов она не покинула место и не перестала тушить пожар.

Как уточнили в ведомстве, информация о пожаре поступила в отдел лесных отношений по Искитимскому лесничеству из ЕДДС. Сотрудники оперативно выехали на место.

- Благодаря им и прекрасной смелой женщине предотвращена угроза перехода огня на земли лесного фонда, - подытожили в министерстве .

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber