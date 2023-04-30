Ярмарка работала неделю. Фото: t.me/alokot

В Новосибирске завершила работу белорусская ярмарка. Как сообщается на сайте мэрии Новосибирска, она начала работу 22 апреля.

На ярмарке можно было купить мясные белорусские деликатесы, знаменитое сгущенное молоко, белорусские разносолы.

Так же в торговых павильонах продавали одежду, обувь, косметику.

- Это уже шестая ярмарка, проводимая «БелКоопСоюзом» в нашем городе. Мы строго следим за качеством товаров, проводится ветеринарный контроль, - отметил в своем телеграм-канале Анатолий Локоть, мэр города.

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