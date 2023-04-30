В Новосибирске предлагают установить памятную табличку на дом композитора Александра Зацепина

В Новосибирске хотят увековечить память композитора Александра Зацепина. Фото: читатель ЧС-ИНФО

В Новосибирске хотят увековечить память композитора Александра Зацепина. Человек, чья музыка звучит почти в сотне известнейших фильмов и мультиков, родился и вырос в Новосибирске, но об этом, увы, знают не все.

Так, дом № 17 по улице Ленинградской ничем особо не отличается от других своих современников. Он был построен в 1928 году: одноэтажный деревянный одноподъездный дом плохо пережил время. Но именно в нем провел свое детство известный советский композитор. В 1943 году Зацепин закончил в Новосибирске школу № 12, музыкальную школу и НИИЖТе, откуда в 1945 году его призвали в армию. Отслужив в Новосибирском армейском ансамбле песни и пляски, он отправился работать в местной филармонии, а потом поступил в Алма-Атинскую консерваторию, решив стать профессиональным композитором.

Сейчас Александру Сергеевичу 97 лет. В Новосибирске он уже не живет, но, по слухам, иногда навещает родной город.

— Гордость новосибирцев за великого земляка стоило бы увековечить уже сейчас. Например, разместив на доме, где жил Зацепин, или возле него — памятную табличку. А можно было бы и сохранить это место как память для потомков, — пишет издание ЧС-ИНФО.

Пока что дом, где жил Зацепин еще не признан аварийным и эксплуатируется как жилой.

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