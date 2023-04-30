Военнослужащий Дмитрий Кип из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации. Фото: администрация Ордынского района

Военнослужащий Дмитрий Кип из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в администрации Ордынского района, откуда сибиряк был родом.

— Сегодня в последний путь проводили участника СВО 42-летнего Кипа Дмитрия Николаевича, — сообщили в официальном аккаунте Вконтакте администрации Ордынского района Новосибирской области.

Он был мобилизован в ноябре 2022 года, погиб, исполняя воинский долг, 15 апреля 2023 года

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