«Трое погибли, четверо пострадали»: на трассе «Иртыш» под Новосибирском произошло страшное смертельное ДТП

В страшном ДТП погибли 3 — еще 4 госпитализировали. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

Вечером в пятницу, 28 апреля, на трассе Р-254 «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погибли 3 человека. Еще четверо получили травмы.

В 22:20 на трассе Р-254 столкнулись «Шкода» и ВАЗ-2112. — в результате ДТП 3 человека погибли, а также 4 пострадали, среди пострадавших ребенок 2022 года рождения, — сообщили в ГУ МВД России по НСО.

На месте работают сотрудники ГАИ и полицейские. Пострадавших экстренно госпитализировали.

Информация об обстоятельствах аварии уточняется.

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