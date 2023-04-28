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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 16:25

На Алтае утонула семья с другом, пытаясь пересечь реку на машине

У погибших остались трое детей
Данила ШУЛЯК
Отдыхающие пытались пересечь реку на машине. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю.

Отдыхающие пытались пересечь реку на машине. Фото: СУ СКР по Алтайскому краю.

На реке Алтая разом утонули муж с женой и их друг. Компания пыталась пересечь реку на Ниве, но место оказалось слишком глубоким. Отдых на природе 27 апреля закончился трагедией.

— В машине были муж и жена, у которых остались двое детей, а также парень, работавший фельдшером скорой помощи. У него, по словам местных жителей, остался ребенок и беременная жена, сообщает Толк.

Следователи начали проверку, полиция осмотрела место происшествия. Необходимые экспертизы укажут на подробности. Межрайонная прокуратура контролирует проверку.

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