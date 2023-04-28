В зоне СВО погиб доброволец из Куйбышева Илья Вазингер

Доброволец из Куйбышева Илья Вазингер погиб в зоне спецоперации на Украине. Фото: администрация Куйбышевского района

Доброволец из Куйбышева Илья Вазингер погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации Куйбышевского района.

Илья Петрович родился 14 июня 1981 года. Проходил службу в вооруженных силах РФ, а после устроился на работу охранником.

− Добровольцем служил в Чечне, добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции. Был контужен, но после восстановления вернулся в воинскую часть, − рассказали в администрации.

Новосибирца запомнили как смелого, отзывчивого и общительного человека. Он считал своим долгом служить Родине, и этому убеждению был верен до самого конца.

Илья Вазингер героически погиб 21 марта. Прощание пройдет 29 апреля в ДК имени Куйбышева с 11:00 до 13:00.

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