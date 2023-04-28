Терапевт объяснила разницу между укусами шмеля и осы

Шмели нападают реже, но после их укуса появляются зуд и жжение. Фото: Иван МАКЕЕВ

Терапевт Елена Близнюк рассказала, чем шмелиный укус отличается от осиного. Интоксикация ядом этих насекомых не вызовет высокую температуру, а вот зуд вполне вероятен.

— Шмели кусают реже, чем осы, и их укусы менее болезненны. Жало шмеля в теле не остается. Температура после укуса обычно не повышается. Симптоматика местная — отек, покраснение, зуд. Эти симптомы возникают или сразу после укуса, или спустя несколько часов и, как правило, через пару часов исчезают. Но иногда зуд и отек сохраняются несколько дней, — объяснила медик изданию NEWS.ru.

Также специалист добавила: при укусе шмеля нужно приложить холодный компресс или примочку с раствором соды. Хватит одной чайной ложки на стакан воды, чтобы снизить зуд и жжение. Кроме этого, можно выпить антигистаминное средство и использовать мазь против зуда.

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