Новосибирцев напугал звук взрыва на ОбьГЭС: в МЧС объяснили, что случилось

На Обь ГЭСе загорелись два дома. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске жителей микрорайона ОбьГЭС напугал громкий звук, похожий на взрыв. В МЧС объяснили, что это может быть.

На месте работали пожарные. Фото: ГУ МЧС по НСО

— В Советском районе Новосибирска в садовом обществе «Здоровье» загорелись два дачных дома. Первый дом размером 5 на 5 метров, второй так же — 5 на 5 метров. Со слов хозяина, во время пожара в одном из домов взорвался газовый баллон еще до того, как на место выехали пожарные, — пояснили КП-Новосибирск в областном МЧС.

В ЧП никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО

Один из домов сгорел полностью, на втором площадь пожара составила 10 квадратных метров. Работу пожарным осложнял сильный ветер из-за которого разгоралось пламя. Остановить распространение огня удалось через 25 минут, еще через 18 — пожар полностью потушили. В ЧП никто не пострадал, спасатели еще какое-то время занимались разбором обгоревших конструкций.

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