Решением ученого совета НГПУ читальному залу библиотеки вуза присвоено имя Константина Дмитриевича Ушинского

Памятная доска, посвященная основоположнику российской научной педагогики К. Д. Ушинскому. Фото: Предоставлено пресс-центром НГПУ

Решением ученого совета Новосибирского государственного педагогического университета читальному залу библиотеки НГПУ присвоено имя Константина Дмитриевича Ушинского. Год 200-летия одного из основоположников российской научной педагогики Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявлен Годом педагога и наставника.

В Новосибирском педагогическом университете состоялась торжественная церемония открытия памятной доски, посвященной Константину Дмитриевичу Ушинскому.

Открытие памятной доски, посвященной К. Д. Ушинскому. Фото: Предоставлено пресс-центром НГПУ

На торжественное мероприятие собрались студенты Новосибирского государственного педагогического университета, сотрудники и администрация вуза. Говоря о вкладе Константина Дмитриевича Ушинского в становление отечественной педагогики, ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасев отметил принципиальность и смелость ученого в отстаивании принципов демократизации образования, вклад в развитие начального образования Российской империи и актуальность педагогических работ в настоящее время.

Заведующий кафедрой педагогики и психологии Новосибирского государственного педагогического университета Елена Васильевна Андриенко отметила:

- Константин Дмитриевич Ушинский вошел в историю не только педагогики, но и отечественной, русской культуры как педагог и философ, писатель и журналист, публицист и переводчик. Именно Константин Дмитриевич стоит у основ российской компаративистики - сравнительной педагогики, сравнительного образования.

- Константин Дмитриевич Ушинский - основоположник не только научной педагогики, но и педагогической психологии, - дополнила декан факультета психологии НГПУ Ольга Олеговна Андронникова.

Выступление ректора НГПУ А. Д. Герасева. Фото: Предоставлено пресс-центром НГПУ

Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и психологии НГПУ Татьяна Александровна Ромм акцентировала внимание собравшихся на достижениях сибирской педагогики и ее ключевых ученых, работавших на развитие идей Константина Дмитриевича Ушинского:

- Хотелось бы, чтобы библиотека НГПУ стала образовательным пространством, где собраны труды Сталя Шмакова, Юрия Шарова, Олега Газмана, много сделавших в русле заложенных Константином Дмитриевичем подходов в педагогике и психологии.

В Год педагога и наставника по всей стране открываются мемориальные доски, лекционные аудитории, конференц-залы, посвященные учителю всех учителей.

Биография Константина Дмитриевича представлена на специально созданном к юбилею со дня рождения ученого разделе на сайте Новосибирского педагогического университета.