Первомайский сквер в Новосибирске могут перекрыть во время реконструкции. Фото: "Зеленый Новосибирск".

В Первомайском сквере во время ремонта могут перекрыть пешеходные дорожки. О возможных ограничениях новосибирцев оповестят заранее. Об этом на аппаратном совещании 28 апреля сообщил мэр города Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, в Новосибирске ежегодно благоустраивают подобные пространства. Речь о Монументе Славы, Сквере Славы, Заельцовском парке, а также Центральном. При этом, почеркнул Анатолий Локоть, проблем с экологией никаких не было.

– Что касается изменения пешеходных дорожек, наверное, это возможно. Мы постараемся своевременно оповещать новосибирцев через СМИ, если будут изменения, – объяснил мэр.

Известно, что на благоустройство Первомайского сквера направят 200 млн рублей. Завершить работы на объекте намерены в октябре 2023 года. Реконструкция сквера важна, так как он расположен в центральной части Новосибирска. Кроме того, рядом с ним недавно заработал театр Афанасьева, уточнил Анатолий Локоть.

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