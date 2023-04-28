Минпромторг Новосибирской области отправил «Вепря» в зону СВО

Бойцы поблагодарили за ценный груз. Фото: кадр из видео Минпромторг НСО

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области собрало гуманитарный груз, весом больше 14 тонн, для того, чтобы отправить его в зону специальной военной операции.

В состав «гуманитарки» вошли, в частности, две машины: фургон УАЗ и грузовой ГАЗ «Вепрь». А ещё 80 комплектов мобильных печей для палаток, наборы тёплой одежды и сапог, нательное термобельё, 3 паллета мужских носков, а также 22 паллета утеплённых зимних сапог.

Посылку уже доставили до бойцов, которые поблагодарили за ценный груз. Особенно - за «Вепря» в военном камуфляже. Он поможет выполнять военным сложные задачи, несмотря на весенние погодные трудности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber