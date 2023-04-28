В Новосибирске 20-летний парень нашел гильзу во дворе жилого дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске 20-летний местный житель нашел крупную гильзу во время прогулки с собакой. Произошло это 26 апреля возле дома на улице Железнодорожной. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе Росгвардии.

– По данному обращению выезжали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Материалы переданы в отдел полиции, – уточнила КП-Новосибирск начальник пресс-службы Управления Росгвардии по НСО Ольга Табатчикова.

Известно, что гильза лежала под окнами между домами 6/1 и 6/2. Ее учуяла собака, с которой гулял парень.

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