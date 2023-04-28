В Новосибирске контейнеровоз насмерть переехал женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

В Новосибирске на Волочаевской контейнеровоз насмерть переехал женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

28 апреля на улице Волочаевской в Новосибирске контейнеровоз насмерть переехал женщину. Подробности аварии раскрыли в ГИБДД по Новосибирску.

– В 9:20 водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем МАН с полуприцепом, двигался по улице Волочаевской. В пути следования, напротив дома 112, наехал на пешехода, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В аварии погибла неустановленная женщина. На вид ей 70 лет.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

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