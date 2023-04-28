В Искитиме под Новосибирском под окнами дома на Литейной нашли мёртвого мужчину.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Искитиме в пятницу, 28 апреля, под окнами дома на Литейной улице нашли труп мужчины. Об этом КП-Новосибирск сообщили очевидцы. Инцидент прокомментировали в СК РФ по Новосибирской области.
– По факту обнаружения тела мужчины следователем проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – рассказали корреспондентам в Следственном комитете.
По словам местных, произошел несчастный случай. Люди говорят, что мужчина вышел на балкон покурить, а дверь заклинило.
– Скорее всего, он попытался перелезть в окно, чтобы попасть в квартиру и сорвался, – рассказали очевидцы.
Истинную причину смерти и картину случившегося установят эксперты.
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