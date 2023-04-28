Водитель автомобиля «Опель Астра» погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирске

Авария случилась ночью. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.
В ночь на пятницу, 28 апреля, в Кировском районе на пересечении улиц Мира и Ватутина произошла авария, в которую попали две иномарки и грузовик. К сожалению, один из водителей погиб.
— В 01:05 автомобиль «Опель Астра» ехал по улице Ватутина и напротив дома № 107А, не предоставив преимущество в движении, столкнулся с автомобилем «МАЗ», который ехал навстречу, а потом — с «Хондой Фит». В результате ДТП 54-летний водитель «Опеля» получил смертельные травмы и скончался на месте, — сообщила Госавтоинспекция по Новосибирской области.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По данному факту проводится расследование.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер