В Новосибирске студент взломал сайт НГТУ и слил в соцсети ответы на тесты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске Ленинский районный суд рассмотрел дело студента, взломавшего сайт НГТУ. Ему вменяли часть 1 статьи 272 Уголовного кодекса РФ «Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации».

– Суд установил, что со 2 января по 17 марта 2022 года студен, используя свой ноутбук, а также установленные на нем программы, взломал сайт НГТУ. В результате чего перенес с него на свой компьютер информацию без согласия ее обладателя. Таким образом он получил ответы на тестовые задания университета, – говорится в информации Ленинского районного суда.

Ответы студент слил в соцсети.

Уголовное дело в отношении студента прекратили по ходатайству следователя. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Оплатить их ему нужно в течение двух месяцев после вступления постановления в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber