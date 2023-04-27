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НовостиОбщество27 апреля 2023 20:02

«Его чуть не линчевали»: жителей улицы Перевозчиков в Новосибирске напугали крики мужчины

Жителей улицы Перевозчиков в Новосибирске напугали крики мужчины
Галина СИМОНОВА
На место выезжала полиция.

На место выезжала полиция.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске жителей улицы Перевозчиков в ночь на 27 апреля перепугали крики под окнами одного из домов. Сибиряки вызвали на место полицию и рассказали о случившемся в соцсетях.

— У высотки на улице Перевозчикова в Новосибирске компания молодых людей едва не линчевала парня. Судя по всему, он был закладчиком — ползал по кустам, искал что-то, — сообщает телеграм-канал «Экстренный НСК».

В областном ГУ МВД КП-Новосибирск сообщили, что полиция действительно выезжала на место.

— На место выезжали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В отдел полиции был доставлен гражданин по внешним признакам находящийся в состоянии опьянения. Других участников инцидента на месте не было. От медицинской помощи доставленный отказался, — сообщили в полиции.

Сейчас по данному факту проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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