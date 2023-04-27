«Платим за туалет и за букеты директору»: родители четвероклассников пожаловались на поборы в новосибирском лицее

Ежегодно родители тратят по 4 тысячи рублей на нужды класса. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новосибирская мама пожаловалась на постоянные поборы от руководства школы. Она рассказала, как родителей заставляют дарить подарки директору в группе «Инцидент Новосибирск».

— Невозможно терпеть эти поборы в нашей школе. Постоянно должны подарки учителям, а директору просто обязаны каждый праздник. Выходит 4000 рублей в год на непонятные нужды класса. Теперь вообще абсурд: задолжали за год пользования туалетом, — признается мама.

Родители поражаются количеству выдвинутых счетов. Фото: Инцидент Новосибирск.

День рождения учительницы, 9 мая и масленица — даже за хозяйственные нужды класса и школьного туалета родители платят из своего кармана.

Платить в школе нужно даже за пользование туалетом. Фото: Инцидент Новосибирск.

— Сил моих нет, — признаются утомленные родители, которые устали подсчитывать, сколько еще предстоит сдать школе.

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