В Новосибирске от ранений скончался боец СВО из Кыштовки Николай Брусков

В Новосибирске от ранений скончался боец специальной военной операции Николай Брусков. Фото: администрация Кыштовского района

В Новосибирске от ранений скончался боец специальной военной операции Николай Брусков. 50-летний сибиряк был родом из села Кыштовка Новосибирской области.

— В сентябре 2022 года старший прапорщик мотострелковой бригады Николай Бруско отправился в зону проведения специальной операции. В начале марта он получил множественные осколочные ранения. Был на лечении в госпиталях Белгорода и Нижнего Новгорода. Часть осколков удалось удалить, но лечение нужно было продолжить. Но 14 апреля Николай Бруско скончался от последствий ранения в Новосибирске, — сообщили в администрации Кыштовского района Новосибирской области.

Николай Бруско родился 17 января 1973 года в Кыштовке. Закончил КСОШ№ 2, он прошел срочную службу в Бурятии. Позже отучился на прапорщика и решил связать свою судьбу с Вооруженными силами России.

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