«Распылили баллончик»: в Новосибирске эвакуировали посетителей бара на Красном проспекте

В Новосибирске эвакуировали посетителей бара в центре города.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске эвакуировали посетителей бара в центре города. Инцидент случился вечером в четверге, 27 апреля, в одном из заведений на Красном проспекте.
— Проходила мимо, видела вышедших из бара, и охрану. Что точно случилось — не знаю, люди говорили, что кто-то распылил баллончик, — рассказали КП-Новосибирск читатели.
В областном МВД КП-Новосибирск пояснили, что в полицию по данному факту никто не обращался.
— Сообщений и заявлений в полицию не поступало на данный момент, — отметили в МВД.
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