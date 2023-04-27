«Распылили баллончик»: в Новосибирске эвакуировали посетителей бара на Красном проспекте

В Новосибирске эвакуировали посетителей бара в центре города. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске эвакуировали посетителей бара в центре города. Инцидент случился вечером в четверге, 27 апреля, в одном из заведений на Красном проспекте.

— Проходила мимо, видела вышедших из бара, и охрану. Что точно случилось — не знаю, люди говорили, что кто-то распылил баллончик, — рассказали КП-Новосибирск читатели.

В областном МВД КП-Новосибирск пояснили, что в полицию по данному факту никто не обращался.

— Сообщений и заявлений в полицию не поступало на данный момент, — отметили в МВД.

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