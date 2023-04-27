В Новосибирске на незаконной заправке выявили 3 нарушения

Нелегальную АЗС проверяют прокуратура, мэрия и МЧС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска проверяет новую АЗС на улице Выборной, 186. В четверг, 27 апреля, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

— Стационарную АЗС разместили незаконно — бензином торгуют в неустановленном месте. За это нарушение завели протокол на хозяина, а контейнер с топливом изъяли, — отметили в ведомстве.

Кроме этого, выявили еще два нарушения в сфере пожарного и земельного законодательств. Незаконную АЗС прокуратура проверяет вместе с мэрией, администрацией и МЧС Новосибирска.

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