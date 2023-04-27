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НовостиОбщество27 апреля 2023 10:24

В Новосибирске к 9 мая начали приводить в порядок памятники

Работы велись в Ленинском и Кировском районах
Анастасия ХРОМЫХ
Ко Дню Победы в Новосибирске начали приводить в порядок памятники. Фото: Анна Терешкова

Ко Дню Победы в Новосибирске начали приводить в порядок памятники. Фото: Анна Терешкова

Ко Дню Победы в Новосибирске начали приводить в порядок памятники. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Инспекцию провели представители Управления по благоустройству общественных пространств мэрии, специалисты МАУ «Горзеленхоза» и подрядчики. Они осмотрели памятные объекты, посвященные событиям Великой Отечественной войны, на территории Ленинского и Кировского районов.

Работы провели на нескольких объектах. Так, были окрашены постаменты на территории мемориального ансамбля «Монумент Славы». Также рабочие отремонтировали стелу «Штыки» на площади Сибиряков-Гвардейцев и стелу с постаментами на бульваре Победы.

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