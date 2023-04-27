В Новосибирске тренер по боксу несколько раз шлепнул 6-летнюю девочку по попе

Теперь в произошедшем разбирается полиция.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске родители 6-летней девочки сообщили о том, что тренер по боксу несколько раз шлепнул их ребенка по попе. Теперь в произошедшем разбирается полиция.
Инцидент произошел в Центре хоккея и спорта, расположенном в Калининском районе. Поведение тренера возмутило новосибирцев, и они обратились в правоохранительные органы.
− Заявление поступало. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, − сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
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