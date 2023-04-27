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НовостиОбщество27 апреля 2023 9:30

В Новосибирске тренер по боксу несколько раз шлепнул 6-летнюю девочку по попе

Родители ребенка написали заявление в полицию
Анастасия ХРОМЫХ
Теперь в произошедшем разбирается полиция.

Теперь в произошедшем разбирается полиция.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске родители 6-летней девочки сообщили о том, что тренер по боксу несколько раз шлепнул их ребенка по попе. Теперь в произошедшем разбирается полиция.

Инцидент произошел в Центре хоккея и спорта, расположенном в Калининском районе. Поведение тренера возмутило новосибирцев, и они обратились в правоохранительные органы.

− Заявление поступало. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, − сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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