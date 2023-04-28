В Новосибирске три девушки получили сроки за попытку кражи сосисок

Подсудимые пытались похитить продукты питания.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске три 20-летние девушки пытались обокрасть супермаркет и попали в суд. Преступление случилось в 2023 году супермаркете на улице Нарымская .
Девушки пришли в супермаркет и попытались похитить продукты на сумму более 3 тысяч рублей. Сибирячки хотели украсть чай, чипсы, конфеты, рис, зубную пасту, колбасу, сосиски и другие продукты, всего 16 наименований. Сотрудники супермаркета пресекли кражу и вызвали полицию.
- Подсудимые сообщили, что испытывали нужду и решились на кражу. Ранее не судимы, не работают, все с детьми. Суд назначил каждой лишение свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком в один год, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Светлана Левшакова.
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