Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 апреля 2023 1:04

В Новосибирске три девушки получили сроки за попытку кражи сосисок

Суд назначил им условное наказание
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Подсудимые пытались похитить продукты питания.

Подсудимые пытались похитить продукты питания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске три 20-летние девушки пытались обокрасть супермаркет и попали в суд. Преступление случилось в 2023 году супермаркете на улице Нарымская .

Девушки пришли в супермаркет и попытались похитить продукты на сумму более 3 тысяч рублей. Сибирячки хотели украсть чай, чипсы, конфеты, рис, зубную пасту, колбасу, сосиски и другие продукты, всего 16 наименований. Сотрудники супермаркета пресекли кражу и вызвали полицию.

- Подсудимые сообщили, что испытывали нужду и решились на кражу. Ранее не судимы, не работают, все с детьми. Суд назначил каждой лишение свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком в один год, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Светлана Левшакова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber