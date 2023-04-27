В Заельцовском районе Новосибирска «Тойота» сбила 6-летнюю девочку

В Новосибирске 6-летняя девочка попала под колеса иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске 6-летняя девочка попала под колеса иномарки. ДТП произошло на территории Заельцовского района 27 апреля.

Наезд на ребенка совершил водитель «Тойоты» − 23-летний молодой человек. Он сбил девочку напротив дома 76/1 по улице Сухарная.

Как уточнили в Госавтоинспекции по Новосибирску, несовершеннолетняя пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

− В результате ДТП пострадал пешеход − девочка 2017 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется, − сообщили в Госавтоинспекции.

Полицейские пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

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