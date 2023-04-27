В Новосибирске мужчина переклеивал ценники в магазине, чтобы сэкономить

По факту кражи возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске поймали мужчину, который переклеил ценники в магазине отделочных материалов и заплатил меньше. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

Сигнал тревоги поступил в Железнодорожный отдел вневедомственной охраны. На место выехала группа задержания.

− Как выяснили сотрудники Росгвардии, один из посетителей, переклеив на товарах ценники, оплатил покупки дешевле их стоимости. Таким образом злоумышленник завладел электролобзиком, пылесосом и сантехническим оборудованием, − отметили в публикации.

Сотрудники службы безопасности магазина раскрыли эту схему и нажали на тревожную кнопку. Росгвардейцы задержали 32-летнего местного жителя, у него изъяли похищенное на сумму свыше 11 000 рублей.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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