Пика метеорный поток достигнет в начале мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске в ночь на 6 мая в небе можно будет увидеть пик звездопада эта-Аквариды. Он активен с 19 апреля по 28 мая. Интенсивность звездопада будет расти с 28 апреля.

— Эта-Аквариды – слабый метеорный поток для северного неба. Активность хороша в течение недели близкой к максимуму активности. Это быстрые метеоры, но мало огненных шаров. Радиант лежит в созвездии Водолея, которое появляется из-за горизонта ближе к утру в восточной части неба, — сообщается на сайте учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ.

Во время максимума число метеоров на небе может достигать 40 в час. В городе их не будет видно, лучше всего наблюдать в 30-40 километрах от Новосибирска, где нет засветки.

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