«Машину протащило по дороге»: в Новосибирске на улице Краузе перевернулась «Хонда»

В перевернувшейся машине пострадал водитель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининском районе Новосибирска перевернулся автомобиль. ДТП случилось в ночь на 27 апреля. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— Сегодня ночью в 0:23, на Краузе, 13, произошло ДТП. Водитель «Хонды» на огромной скорости пролетел перекрёсток и, не справившись с управлением, врезался в ограждение, в результате чего машину перевернуло на крышу и ещё протащило по дороге, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

О произошедшем очевидцы рассказали в соцсетях. Фото: "АСТ-54"

На месте работают пожарные, медики и полиция.

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