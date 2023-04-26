Эксперты считают, что снижение поголовья не скажется на ценах на свинину. Фото: Мария АНАНОВА

В Новосибирской области поголовье свиней сократилось вдвое. Об этом сообщила Новая Сибирь в среду, 26 апреля.

— По данным Новосибирскстата, поголовье всех видов скота в хозяйствах региона на конец февраля 2023 года сократилось к соответствующей дате прошлого года. Самое большое сокращение отмечено среди свиней – оно составило 46,2 процента, — отмечено в публикации.

В Минсельхозе считают, что производство свинины криводановском свинокомплексе снизится в 2023 году и вернется на прежний уровень только в 2024. Однако пока предпосылок к увеличению цены не видно — считают эксперты.

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