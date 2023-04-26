«Ждали с шариками, флагами и плакатами»: новосибирцы встретили бойцов, возвращающихся с СВО

Женщина не сдержала слез и встречала бойцов вместе с их родными. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жительница Новосибирска Людмила стала случайным свидетелем маленького праздника — люди встречали своих родственников-бойцов, возвращающихся со специальной военной операции. О том, как это было, она рассказала КП-Новосибирск в среду, 26 апреля.

— Проходила рядом с Гусинобродским шоссе и увидела толпу: человек 40 стояли с шариками, флагами и плакатами. Это было в 17 часов. Решила спросить, что происходит. Сказали, что встречают своих бойцов. Это настолько круто! — рассказала Людмила.

Женщина призналась: встречала автобусы и плакала от счастья вместе со всеми.

Счастливые новосибирцы пришли на встречу с героями с шариками и плакатами. Фото: предоставлено героиней публикации.

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