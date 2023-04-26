Жителям города Обь под Новосибирском построят новую поликлинику

Поликлинику обещают открыть в декабре 2024 года. Фото: https://www.nso.ru/

Под Новосибирском жители города Обь получат новую поликлинику с центром профилактики. Здание в микрорайоне Геодезия строят с опережением графика.

— Поликлиника рассчитана на 550 посещений в смену. Она станет новым корпусом ОЦГБ. Сюда переведут стоматологическое отделение, терапевтов-участковых, центр профилактики, рентген-кабинет и компьютерную томографию. Предусмотрена работа узких специалистов. В дневных стационарах для детей и взрослых будет по 20 коек, — сообщили в Правительстве НСО.

ООО ПКФ «Агросервис» строит поликлинику с опережением графика — второй этаж почти возвели. По контракту здание начнет работать до конца 2024 года.

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