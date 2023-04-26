Почти три тысячи новосибирцев живут в аварийных домах в Первомайском районе

Первомайский район Новосибирска входит в ТОП-5 по количеству аварийного жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первомайский район Новосибирска входит в ТОП-5 по количеству аварийного жилья. В таких домах живут практически три тысячи горожан, рассказали в пресс-службе Заксобрания региона.

− 209 домов общей площадью 82,4 тысячи квадратных метров с износом конструктивных элементов 60 % и более. Из них 133 признаны аварийными и подлежащими сносу, − сообщают в районной администрации.

Мэрия планирует расселить 25 аварийных домов до конца 2023 года. Однако в Заксобрании считают, что темпы недостаточно высоки. Депутат Александр Козлов отметил, что старые бараки надо сносить более интенсивно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber