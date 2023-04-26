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НовостиОбщество26 апреля 2023 13:13

Почти три тысячи новосибирцев живут в аварийных домах в Первомайском районе

Некоторые бараки расселят до конца 2023 года
Анастасия ХРОМЫХ
Первомайский район Новосибирска входит в ТОП-5 по количеству аварийного жилья.

Первомайский район Новосибирска входит в ТОП-5 по количеству аварийного жилья.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первомайский район Новосибирска входит в ТОП-5 по количеству аварийного жилья. В таких домах живут практически три тысячи горожан, рассказали в пресс-службе Заксобрания региона.

− 209 домов общей площадью 82,4 тысячи квадратных метров с износом конструктивных элементов 60 % и более. Из них 133 признаны аварийными и подлежащими сносу, − сообщают в районной администрации.

Мэрия планирует расселить 25 аварийных домов до конца 2023 года. Однако в Заксобрании считают, что темпы недостаточно высоки. Депутат Александр Козлов отметил, что старые бараки надо сносить более интенсивно.

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