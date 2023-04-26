В зоне СВО погиб 27-летний спортсмен из Новосибирской области Александр Желиба

Спортсмен из города Купино Александр Желиба погиб в зоне спецоперации на Украине. Фото: https://kupino.nso.ru/

Спортсмен из города Купино Александр Желиба погиб в зоне спецоперации на Украине. Туда молодой человек отправился добровольцем.

Как сообщили в администрации города, сибиряка не стало 16 апреля. Он ушел из жизни в возрасте 27 лет.

Александр окончил местную школу № 105, а после поступил в НГАУ на экономический факультет. После второго курса студента призвали на срочную службу в ряды Российской армии. Новосибирец служил в ВВС и ПВО Приморского края.

Через год молодой человек вернулся домой в Новосибирскую область и женился. У него остался маленький сын.

Знакомые отзываются об Александре с теплотой. Его запомнили как порядочного, открытого и веселого парня.

− В школе был любознательным, отчаянным парнем, не боялся трудностей, вспоминают педагоги школы. Увлекался спортом, рукопашным боем, выступал на соревнованиях, имел множество наград и дипломов, ему было присвоено звание кандидата мастера спорта по рукопашному бою, − отметили в администрации.

Прощание с героем состоится 27 апреля с 12:30 до 13:00 в кинотеатре «Сибирь» города Купино.

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