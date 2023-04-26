Под Новосибирском водитель «Лады» погиб в столкновении с грузовиком и иномаркой. Фото: ГИБДД НСО.

Смертельное ДТП произошло в Мошковском районе Новосибирской области. Там столкнулись сразу три авто. Водитель одной из машин погиб. Обстоятельства раскрыли в ГИБДД по региону.

– 24 апреля около 11:50 водитель 1974 года рождения за рулем «Лада Гранта» на 60 км трассы Р-255 «Сибирь», осуществлял разворот с обочины дороги. Во время маневра столкнулся с грузовиком «Ивеко» под управлением водителя 1963 года рождения. Он двигался со стороны Кемерово в сторону Новосибирска. Затем «Лада» столкнулась с припаркованным «Ниссаном». Водителя «Ниссана» в этот момент в машине не было, – уточнили в Госавтоинспекции.

Авария стала фатальной для водителя «Лады». Он скончался на месте от полученных травм.

В обстоятельствах аварии разбирается полиция.

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