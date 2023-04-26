Под Новосибирском мужчина подорвался на гранате. Фото: Телеграм-канал "Экстренный Новосибирск".

В Куйбышеве Новосибирской области погиб мужчина. Как сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, предположительно, он подорвался на гранате на берегу реки.

– На месте работают саперы. Произошло все в ночь на 26 апреля, – уточнил КП-Новосибирск источник.

По данным СК РФ по Новосибирской области, на месте работают следователи. Осматривают место происшествия.

– Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – уточнили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.

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