Жительницу Новосибирской области, задолжавшую ребенку алименты, отправили на обязательные работы.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Жительницу Каргата, задолжавшую алименты ребенку, отправили на обязательные работы. Ей назначили 20 часов трудотерапии.
– 36-летняя должница уклоняется от оплаты алиментов и игнорирует требования судебных приставов, за что неоднократно привлекалась к административной ответственность, – сообщает ГУ ФССП по НСО.
В очередной раз горе-мать принудительно доставили на прием к приставам. На нее составили протокол за неуплату алиментов. А также назначали ей обязательные работы.
Если это не вразумит безответственную родительницу, ей светит уголовная ответственность.
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