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НовостиОбщество26 апреля 2023 3:30

Жительницу Новосибирской области, задолжавшую ребенку алименты, отправили на обязательные работы

Если горе-мать это не вразумит, ей светит уголовная ответственность
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жительницу Новосибирской области, задолжавшую ребенку алименты, отправили на обязательные работы.

Жительницу Новосибирской области, задолжавшую ребенку алименты, отправили на обязательные работы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительницу Каргата, задолжавшую алименты ребенку, отправили на обязательные работы. Ей назначили 20 часов трудотерапии.

– 36-летняя должница уклоняется от оплаты алиментов и игнорирует требования судебных приставов, за что неоднократно привлекалась к административной ответственность, – сообщает ГУ ФССП по НСО.

В очередной раз горе-мать принудительно доставили на прием к приставам. На нее составили протокол за неуплату алиментов. А также назначали ей обязательные работы.

Если это не вразумит безответственную родительницу, ей светит уголовная ответственность.

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