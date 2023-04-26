Жительницу Новосибирской области, задолжавшую ребенку алименты, отправили на обязательные работы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительницу Каргата, задолжавшую алименты ребенку, отправили на обязательные работы. Ей назначили 20 часов трудотерапии.

– 36-летняя должница уклоняется от оплаты алиментов и игнорирует требования судебных приставов, за что неоднократно привлекалась к административной ответственность, – сообщает ГУ ФССП по НСО.

В очередной раз горе-мать принудительно доставили на прием к приставам. На нее составили протокол за неуплату алиментов. А также назначали ей обязательные работы.

Если это не вразумит безответственную родительницу, ей светит уголовная ответственность.

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