Новосибирцам объяснили, как происходит заражение корью.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителям Новосибирска объяснили, как происходит заражение корью. У инфицированных появляется сухой кашель, поднимается температура, закладывает нос, возникает сильная слабость. А также пропадает аппетит. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.
– На третий-четвертый день болезни веки заболевших отекают, а лицо приобретает одутловатый вид. С третьего по пятый день заражения появляется сыпь. При этом специфического лечения от кори нет, – предупреждают в ведомстве.
Опасна корь серьезными осложнениями. Она может вызвать пневмонию, а также воспаление сердца и мозга. Известно, что корь очень заразна. При минимальном контакте шанс заразиться составляет примерно 96%.
Единственный эффективный способ защиты от кори – вакцинация.
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