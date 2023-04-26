Новосибирцам объяснили, как происходит заражение корью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Новосибирска объяснили, как происходит заражение корью. У инфицированных появляется сухой кашель, поднимается температура, закладывает нос, возникает сильная слабость. А также пропадает аппетит. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

– На третий-четвертый день болезни веки заболевших отекают, а лицо приобретает одутловатый вид. С третьего по пятый день заражения появляется сыпь. При этом специфического лечения от кори нет, – предупреждают в ведомстве.

Опасна корь серьезными осложнениями. Она может вызвать пневмонию, а также воспаление сердца и мозга. Известно, что корь очень заразна. При минимальном контакте шанс заразиться составляет примерно 96%.

Единственный эффективный способ защиты от кори – вакцинация.

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