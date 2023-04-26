В Новосибирске в апреле отроются ярмарки для садоводов

В Новосибирске начнут работать ярмарки для садоводов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске начнут работать ярмарки для садоводов. Как рассказали в муниципалитете, первые торговые ряды откроются уже в среду, 26 апреля.
— Садоводы и огородники найдут здесь семена, рассаду, садовый инструмент и инвентарь, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, многолетние цветы, средства защиты растений и многое другое, — пояснили в мэрии.
Участвовать в ярмарке будут около 35 товаропроизводителей. Работать торговые ряды будут на трех площадках в Калининском районе: на улице Богдана Хмельницкого, Лейтенанта Амосова и Объединения.
Публикуем полный график работы ярмарок:
26 и 27 апреля на площадке перед ДК им. Горького на ул. Богдана Хмельницкого, 40. Режим работы с 10 до 17 часов.
4 мая с 10. 00 до 18. 00 садоводов ждут на площадке около городской больницы № 4 на ул. Лейтенанта Амосова, 64 в Пашино.
В мае ярмарка на несколько дней задержится на площадке перед отделением Почты России на ул. Объединения, 25:
со 2 по 5 мая
с 10 до 12 мая
с 17 до 19 мая
Приобрести необходимые товары можно будет с 10. 00 до 18. 00.
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