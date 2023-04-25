Под Новосибирском экс-директора свинокомплекса отдают под суд за ущерб природе на 3 миллиарда рублей

Директор свинофермы испортил реку, отравил землю и уничтожил деревья. Фото: СУ СК РФ по НСО.

В Новосибирской области отдают под суд бывшего директора свинокомплекса за загрязнение окружающей среды. Своими действиями он мог нанести ущерб природе на 3 миллиарда рублей.

— Экс-директора свинокомплекса обвиняют по трем статьям: о загрязнении вод, порчи земли и уничтожении деревьев из-за загрязнения. В 2022 году он решил сэкономить и поручил сбрасывать сточные воды и жидкие отходы в реку Амбу и на прилегающие территории. В итоге он отравил реку и землю по близости, из-за этого погибли и деревья, — сообщили в СУ СК РФ по НСО.

Как заявили в Генеральной Прокуратуре России, общий ущерб природе оценили в 3 миллиарда рублей. Бывший директор свинофермы мог загрязнять природу под предлогом удобрения почвы.

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