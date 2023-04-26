Мужчину отправили в колонию общего режима.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирске вынесли приговор мужчине, избившему председателя СНТ. Решение приняли в Новосибирском районном суде.
- Мужчину обвиняли по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Прокурор просил 3,5 года, но в итоге ему дали 2,5 года колонии общего режима. Также он должен будет выплатить председателю 130 тысяч рублей материального ущерба и 1 миллион морального, - рассказал КП-Новосибирск Иосиф Судаков, адвокат потерпевшей стороны.
Конфликт между членом СНТ и пенсионером произошел еще в 2020 году. Председатель СНТ пытался подъехать к своему дому, но не мог из-за того, что строительная техника перегородила дорогу. Ей руководил осужденный. Пенсионер спросил, когда можно будет проехать, но вместо слов на него набросились и избили.
После конфликта председатель оказался на больничной койке.
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