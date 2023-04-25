В Новосибирске кусок кровли рухнул на голову 9-летнего мальчика

В Новосибирске упавший с крыши кусок метала рассек ребенку голову.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске упавший с крыши кусок метала рассек мальчику голову. ЧП произошло на улице Богдана Хмельницкого. В беседе с КП-Новосибирск сотрудница расположенной неподалеку организации раскрыла детали произошедшего.
Оказалось, что у того дома, где все случилось, ремонтировали кровлю.
− Папа мальчика предъявил претензию подрядчикам, которые ремонтировали кровлю – мол, участок не был огорожен. Но это не так. Сегодня приходили с домоуправления, спрашивали, было ли огорожено. Да, было огорожено. Каким образом мальчик туда попал – неизвестно. Наверное, просто пролез под этой веревкой, − сообщила КП-Новосибирск сотрудница медицинской организации.
Местные жители рассказали, что часть кровли обрушилась ночью.
− Около двух часов ночи проснулся от грохота − упал лист железа с крыши. Ни крика, ни плача, ничего не было. Я утром встал, посмотрел: лежат 10 метров листов железа со стороны улицы Богдана Хмельницкого под деревьями. Труба никакая не падала, падал лист железа, − рассказал КП-Новосибирск старший по дому.
В итоге ребенка госпитализировали, ему наложили швы.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в МВД и Следственный комитет, но в ведомствах не смогли предоставить информацию.
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