Новосибирцы пожаловались на мигранта с камерой, пристававшего к девушкам на улице

Новосибирцы пожаловались на мигранта с камерой, пристающего к девушкам на улице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Новосибирска пожаловались на подозрительного мигранта. Он приставал на улице к девушкам и зачем-то снимал их на видео.

– Два дня назад произошла такая ситуация: три моих подруги проходили мимо Рамоса на ул. 40 лет Комсомола, 6, заметили на себе внимание мужчины другой национальности, который начал приставать к ним, после чего снимать на камеру. В ответ на вопрос «зачем вы нас снимаете?» поступил смешок, после которого мужчина ушел, – написали сибирячки в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

На следующий день девушки снова встретили подозрительного мужчину. Он снова проходил мимо них и снимал на камеру.

– Не знаем, какие намерения у него. Будьте осторожны, следите за своими детьми, – добавили взволнованные девушки.

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