В Барнауле заключили под стражу мужчину, который избил падчерицу до реанимации

Суд отправил под стражу жителя Барнаула, который сильно избил падчерицу. Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Суд отправил под стражу жителя Барнаула, который сильно избил падчерицу. Сейчас 11-летняя девочка находится в реанимации.

Жуткая история произошла утром 22 апреля. Накануне вечером 41-летний мужчина выпивал в кафе вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между ними завязался конфликт на почве ревности. Когда пара вернулась домой под утро, барнаулец накинулся с кулаками на возлюбленную.

Избив женщину, он переключился на падчерицу. После произошедшего ребенка госпитализировали. У школьницы диагностировали множественные переломы костей лица и тела, а также черепно-мозговую травму.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего»).

Подозреваемого взяли под стражу пока на два месяца, сообщает «Толк» со ссылкой на СУ СК РФ по Алтайскому краю.

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